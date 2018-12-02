2020 UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde H Grubu'nda yer alan Türkiye, Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti. Grubun favorisi olarak gösterilen son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, İrlanda'daki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Deschamps yaptığı açıklamada, "Zor bir gruptayız. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluk olacak. Yardımcım daha önce orada çalışmıştı. Sıcak futbol iklimini yaşayacak olmak benim için mutluluk. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir Milli Takım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Valbuena kötü başladı ama iyi bir dönemden geçiyor. Milli Takım için değerlendireceğim" dedi.

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