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Fransa Ticaret Bakanından AB’ye Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısı

Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki zirvesinde Türkiye'ye karşı adım atmak zorunda olduğunu söyledi.

Fransa Ticaret Bakanından AB’ye Türkiye'ye karşı harekete geçme çağrısı
AA

Bakan Riester, Fransız milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Fransa ve Avrupa’nın birlik olduğunu belirtti.

"Bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısında, kendi çıkarlarını ve değerlerini daha iyi korumak için Avrupa, Türkiye ile güç dengesini sağlamlaştırmasına olanak verecek kararlar almak zorunda kalacak.” diyen Riester, bu kararlara ilişkin detay vermedi.

Avrupa Konseyi’nin bir sonraki toplantısı 10-11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak.

Riester, RTL radyosunda yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına tepki göstermiş, Türk ürünlerine yönelik boykotun gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll de Arap ülkelerinde Fransız ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrılar ve eylemlerin durdurulmasını istemişti.

İslam dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

Türkiye, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin, Senegal ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlandı.

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