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        Fransa, UCM kararına uyacak

        Fransa Başbakanı Michel Barnier, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, "Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:51
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        Fransa, UCM kararına uyacak
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        Fransa Başbakanı Barnier, Ulusal Meclis Genel Kurulunda, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

        UCM'nin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini belirten Barnier, Fransa'nın bu mahkemenin bağımsızlığına bağlı olduğunu söyledi. Barnier, UCM'nin kararlarını, ne desteklemek ne de kınamak için yorumlamamaları gerektiğini belirtti.

        "FRANSA KENDİSİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ UYGULAYACAK"

        Mahkemenin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili Barnier, "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." ifadelerini kullandı.

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        Lübnan'da ateşkese varılması için Fransa'nın çalıştığını söyleyen Barnier, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları kapsamında 3 binden fazla Lübnanlının yaşamını yitirdiğini ve 1 milyon sivilin yerinden edildiğini hatırlattı.

        Barnier, "Şahsen bu ülkeye çok bağlıyım. Bu (ateşkes) anlaşmasına varılacağını umut ediyoruz. Fransız diplomasisi, Orta Doğu'daki bu savaşın durması için çaba sarf etmeye devam edecek." diyerek, aralarında 2 Fransız'ın da bulunduğu esirlerin serbest bırakılması beklentisini dile getirdi.

        Fransa Başbakanı, bölgede ateşkes sağlanması ve yan yana birbirine saygı içinde iki devletin kurulması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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