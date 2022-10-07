Macron'a 'Üçüncü dünya ülkesi olduk' tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Fransa’da Macron'un tasarruf planına tepki: Üçüncü dünya ülkesi olduk

Fransa'da, hükümetin, iki yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı, muhalefet kanadından büyük tepki gördü.

Fransa’da Macron'un tasarruf planına tepki: Üçüncü dünya ülkesi olduk
Macron'a 'Üçüncü dünya ülkesi olduk' tepkisi
0:00 / 0:00
AA

Rusya'nın, Avrupa'ya gaz arzını kesmesiyle enerji krizi yaşayan Fransa'da hükümetin, enerji tasarrufu ve iklimle mücadele için 15 ana maddelik tasarruf planını muhalefet, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'yı üçüncü dünya ülkesi konumuna düşürdüğü" şeklinde değerlendirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, "Hükümetin 'itidal' diye sunduğu plan, Emmanuel Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucundan başka bir şey değildir. Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bir şey başardı, o da bizi üçüncü dünya ülkesi yapmak." ifadelerini kullandı.

Hükümete enerji krizini tam algılayamadığı eleştirisi

Merkez sağ "Cumhuriyetçiler"in Twitter hesabından da hükümetin "milletten sorumlu davranmayı istemek yerine, öncelikle sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" tepkisi gösterildi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Danielle Simonnet, "hükümetin acizliği nedeniyle etkili çözümler olarak sunulan tasarruf tedbirlerinin daha güvencesiz bir duruma ülkeyi sürüklediği" değerlendirmesini yaptı.

Simonnet, partisinin hazırladığı 10 maddelik tasarruf ve israfla mücadele planının uygulanmasını hükümete önerdi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Twitter hesabından ise "Hükümetin bu itidal planına bakınca bu kış yüzleşmek zorunda kalacağımız krizin ciddiyetini henüz anlamamış gibi görünüyor." paylaşımı yapıldı.

Hükümetin enerji tasarruf planı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, dün, Fransa'da 2 yıl içinde ülkenin enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen enerji tasarruf planı açıklamıştı.

Planın içeriğinde, kamu binalarının maksimum 19 derecede ısıtılması, tuvaletlerdeki sıcak su zorunluluğunun kaldırılması, kamudaki servis araçlarının hızının saate en fazla 110 km ile sınırlandırılması ve kamu görevlilerinin evden çalışmaya teşviki gibi adımlar yer alıyor.

Ayrıca yerel yönetimlerden, kamuya bağlı spor salonlarında sıcaklığın 2 derece, havuzlarda ise 1 derece düşürülmesi isteniyor.

Ülkede yerel saat 01.00 ila 06.00 arası ışıklı reklam panolarının söndürülmesi kararlaştırılırken halktan, hanelerinin ısıtma derecesini 19'la sınırlandırmaları, toplu taşımayı tercih etmeleri ve araç paylaşımı yapmaları tavsiye edildi.

10 Ekim'de kampanya başlatılacak

Ülkede 10 Ekim'de enerji tasarrufuna ilişkin bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlatılacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova’dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30’dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa’da ciddi enerji krizine yol açmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı
DÜNYA ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat
Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye ve NATO mesajı - Son dakika haberleri
DÜNYA Finlandiya Başbakanı'ndan Türkiye mesajı
Son dakika: 2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu - Öne çıkan haberler
DÜNYA 2022 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
KKTC'de Maraş'ın kademeli açılım sürecinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti: 750 bin kişi ziyaret etti
DÜNYA 2 yılda 750 bin kişi ziyaret etti
Mikrofonun açık olduğunu unutan Biden küfür etti - Öne Çıkan Haberler
DÜNYA Mikrofonun açık olduğunu unutan Biden küfür etti
Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist öldürüldü
DÜNYA Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist öldürüldü
ABD Başkanı Biden: Nükleer savaş riski Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek - Son dakika haberleri
DÜNYA Biden'dan nükleer açıklaması: Risk çok yüksek!
Kremlin: Zelenskiy'nin "Rusya'ya saldırma" yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı
DÜNYA Kremlin'den Zelenskiy'e: Dünya savaşını başlatma ...
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik
DÜNYA "Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.