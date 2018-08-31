Fransız aktör Depardieu'ya taciz ve tecavüz suçlaması
Bir Fransız aktris, ünlü oyuncu Gérard Depardieu'nun kendisine tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiğini belirterek polise suç duyurusunda bulunuldu. Fransız medyası Depardieu'nun, 22 yaşındaki aktris tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları 'kesinlikle reddettiğini' yazdı.
31.08.2018 - 14:28 | Güncelleme:
Bir Fransız aktris, ünlü oyuncu Gérard Depardieu'nun kendisine tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiğini belirterek polise suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız medyası Depardieu'nun, 22 yaşındaki aktris tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları 'kesinlikle reddettiğini' yazdı.
Depardieu'nun avukatı Hervé Temime müvekkilinin soruşturma sonunda aklanacağından emin olduğunu söyledi.
Temime, France Info radyosuna yaptığı açıklamada "Depardieu ile uzun bir görüşme gerçekleştirdim ve suçsuzluğunun kanıtlanacağından kesinlikle eminim" dedi.
Avukatı Depardieu'nun sarsıldığını ve kendisine yöneltilen suçlamaların "saygı duyduğu ve inandığı her şeyle" çeliştiğini belirtti.
Salı günü Fransa'nın güneyindeki Lambesc'te polise başvuran aktrisin adı açıklanmadı. Polis dosyaları Paris'e gönderdi.
Suçlamada bulunan kadının Depardieu'yu daha önceden tanıdığı belirtildi.
Gérard Depardieu kimdir?
69 yaşındaki Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, Asterix ve Obelix gibi filmlerin başrollerinde yer almış, dünya çapında tanınan bir aktör.
1973'te çekilen Les Valseuses filmiyle çıkış yapan Depardieu, 170'ten fazla filmde rol aldı.
1990 yılında Cyrano filmindeki rolüyla Cannes Film Festivali'nde en iyi aktör ödülünü aldı. Aynı rolle Oscar ödüllerine de aday gösterildi.
Aynı yıl çekilen Green Card (Yeşil Kart) adlı İngilizce komedi filmi Depardieu'ya Fransa dışında da ün getirdi.
Depardieu film kariyeri dışında son yıllarda Fransa'daki vergi yasalarını yüksek sesle eleştirmesi, tepki olarak Belçika'ya taşınması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın dostluk kurması ile de haberlere konu olmuştu.
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Fransız aktör Depardieu'ya taciz ve tecavüz suçlaması/fransiz-aktor-depardieu-ya-taciz-ve-tecavuz-suclamasi-21253602125360
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