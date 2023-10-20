Fransız bakandan Filistin'e destek veren Karim Benzema'ya skandal suçlama!

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Fransız futbolcu, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası "Dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için.'' mesajını içeren bir paylaşım yapmıştı.