Fred: Elbette mutlu değiliz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ELBETTE MUTLU DEĞİLİZ"

Brezilyalı oyuncu, "Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız." ifadelerini kullandı.