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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Elbette mutlu değiliz - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Elbette mutlu değiliz

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Elbette mutlu değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:35 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:35
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        "Elbette mutlu değiliz"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ELBETTE MUTLU DEĞİLİZ"

        Brezilyalı oyuncu, "Elbette mutlu değiliz, buraya kazanmak için gelmiştik. Bana göre iyi oynadık, geliştirmemiz gereken noktalar da vardı. Rakibe çok fırsat vermedik. Evimize üzgün bir şekilde dönüyoruz. Kazanabilirdik, şimdi kafamızı kaldıracağız. Çok önemli maçlar oynayacağız ve kazanmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

        "BÜYÜK BİR SAVAŞ VERDİK!"

        Fred, "Maç içerisinde iyi bir oyun ortaya koyduk. Önde baskı yapmaya çalıştık. Final paslarında eksiklerimiz vardı. Orta sahada büyük bir savaş verdik. Her topu kazanmaya çalıştık. Onlarda da, bizde de kaliteli oyuncular var. Maalesef yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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