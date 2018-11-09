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'Freddie'nin mimikleri için 1 ay çalıştım'

Freddie Mercury’nin yaşam öyküsünü anlatan Bohemian Rhapsody'nin yıldızı Rami Malek: "Freddie devrimci bir ruhu temsil ediyor"

09.11.2018 - 13:31 | Güncelleme:

Rock dünyasına yön veren Queen'in solisti Freddie Mercury’nin yaşam öyküsünü anlatan Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury'yi canlandıran Emmy Ödüllü oyuncu Rami Malek, sanatçının kendisine ilham olmasındaki etkenleri ve role hazırlık aşamasını RedBull.com’a anlattı. Malek, Mercury’nin 'devrimci bir ruhu temsil ettiğini' söyledi.

Rami Malek
Rami Malek

 

QUEEN'DEN ÖNCE DE GÜÇLÜ BİR KARAKTERDİ

Mısır asıllı ABD’li aktör Rami Malek, müziğiyle kitlelere ilham olan Freddie Mercury’nin son derece güçlü bir karaktere sahip olduğunu şu sözlerle belirtti: “Onun Queen öncesinde bile etkileyici bir hayatı vardı. Zanzibar’da doğmuş, Bombay’da okula gitmiş, ardından İngiltere’ye göçmüştü. Bu kişisel miras, onu bir yandan utangaç yaptı. Öte yandan güçlü karakterine zemin hazırladı.”

Rami Malek, Freddie Mercury&rsquo;yi başarıyla canlandırıyor.
Rami Malek, Freddie Mercury’yi başarıyla canlandırıyor.



'SADECE MİMİKLERE HAZIRLANMAK BİR AYIMI ALDI'

Rolünün hakkını verebilmek için Freddie Mercury’nin yalnızca jest ve mimiklerine bir ay çalıştığını anlatan Malek, “Onu bu kadar etkileyici kılan şeylerden biri, hareketleriyle seyirci arasında kurduğu güçlü bağ. Oyuncu koçumla birlikte Freddie’nin performanslarını hatta röportajlarını izleyip araştırdık. Mimikleri, ses tonu, jestleri… Her şeye odaklandık” diye konuştu. Malek, Mercury’yi anlayabilmek ve onun karakterine daha çok yaklaşabilmek adına kendisine ilham olan isimler; David Bowie, Mick Jagger, Jimmi Hendrix ve Aretha Franklin gibi sanatçıları da araştırdığını ifade etti.


'OYUNCULUĞU SEÇMEM GERÇEK BİR MEYDAN OKUMAYDI'

Freddie Mercury’nin “devrimci bir ruhu” temsil ettiğini söyleyen Malek, kendisinin de müzisyenle ortak bir noktası olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı: “Ailemdeki ilk ABD’li jenerasyondanım. Ailem Mısır’dan dilini bile bilmedikleri bu ülkeye göçmüş. Başta çok büyük zorluklar çektiler. O yüzden onlara bir oyuncu olacağımı söylediğimde bu benim için gerçek bir meydan okumaydı. Bu işi yapacağıma karar verdiğimde beni nereye götüreceğini hesaplamadan yola çıkmıştım.”

Freddie Mercury
Freddie Mercury

 

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