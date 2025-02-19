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        Haberler Gündem Güncel Fren yerine gaza basan doktor, 2 kişiye çarptı! | Son dakika haberleri

        Fren yerine gaza basan doktor, 2 kişiye çarptı!

        Bursa'da bir kadın doktor, aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen 2 kadına çarptı. Feci kaza ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:52
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        Fren yerine gaza bastı! 2 kişiye çarptı
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        Bursa'da kadın doktor aracını park etmek isterken, fren yerine gaza basınca otomobil kontrolden çıkıp, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı.

        İHA'nın haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde diş hekimi Sezgin Ç., sokak arasında aracını park etmek istediği sırada frene basacağı yerde gaza basınca panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        İKİ KADIN YOLA SAVRULDU

        Kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen B.Ş. (32) ve A.E.'ye (31) çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki kadın yola savrulurken, feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Çevredekiler yaralı kadınların yardımına koşarken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken, sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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