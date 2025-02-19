Fren yerine gaza basan doktor, 2 kişiye çarptı! Bursa'da bir kadın doktor, aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil yolda yürüyen 2 kadına çarptı. Feci kaza ise kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 19.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:52 facebook

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