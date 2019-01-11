Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen A. Y. (37),yönetimindeki otomobille Gümüşçeken Caddesi’ne dönmek isterken fren yerine gaza bastı. Önce kaldırımdaki 2 kişiye, sonra ağaca çarptı. Savrulan otomobil, Mehmet Seçim’e ait kırtasiye dükkanına daldıktan sonra durdu. Şoka giren Y., uzun süre otomobilin içerisinde ağladı.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından otomobilden çıkarılan Y., güçlükle sakinleştirildi. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan 2 kişi ise ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya şahit olan Tolga Buldular, "Sürücü, dönüş yaparken yavaşlamak yerine daha da hızlandı. Sanırım fren yerine gaza bastı. 2 kişiye çarptıktan sonra ağaca da çarpıp kırtasiyeye dükkanına girerek durabildi. Dükkan içindekiler canını zor kurtardı. Ucuz atlatıldı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ