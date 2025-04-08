Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı

Kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu’nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.