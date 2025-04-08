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        Haberler Gündem Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı

        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı

        Erzurum'da, kargo şirketine ait kamyon, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 1 ağır 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:08
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        Erzurum'da saat 20.50 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki kasa kamyon, E-80 karayolunda rampa indiği sırada freni boşaldı.

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        Kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu’nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.

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        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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        Can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi ile Araştırma Hastanesine götürüldü.

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        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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