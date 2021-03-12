Fukuşima: Bir nükleer felaketin anatomisi

En güzel Cuma mesajları 2021

https://www.youtube.com/watch?v=J8LNhLPUorw

Japonya'nın Fukuşima kentindeki nükleer felaketin üzerinden 10 yıl geçti.

Adada son 1000 yılda meydana gelen en büyük deprem ve tsunami sonucu 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Felakete yol açan ihmalleri, yerinden olan insanların hayatlarının nasıl değiştiğini ve yaraları sarma girişimlerini inceledik.