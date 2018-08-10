Fulham - Crystal Palace maçı öncesi rakamlar

Fulham ve Crystal Palace, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Fulham, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Crystal Palace, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 107. İddaa'da Fulham kazanır 2.25, berabere biter 3.00, Crystal Palace kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Fulham önceki hafta Crystal Palace mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.
Crystal Palace ise Fulham maçında 2-2 berabere kaldı.
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