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        Haberler Dünyadan 'Full Metal Jacket' filmi yıldızı Kevyn Major Howard hayatını kaybetti - magazin haberleri

        'Full Metal Jacket' filmi yıldızı Kevyn Major Howard hayatını kaybetti

        Stanley Kubrick'in ünlü 'Full Metal Jacket' filmiyle tanınan Kevyn Major Howard, 69 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:11
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        Kevyn Major Howard hayatını kaybetti
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        Stanley Kubrick'in unutulmaz filmlerinden 'Full Metal Jacket'taki 'Rafterman' rolüyle tanınan Kevyn Major Howard hayatını kaybetti.

        Las Vegas'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden oyuncu, 69 yaşındaydı. Ölüm nedeni açıklanmazken, Howard'ın solunum sorunu nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Howard, sinema kariyeri boyunca aralarında Clint Eastwood, Pierce Brosnan ve Frank Sinatra'nın da bulunduğu Hollywood'un en büyük yıldızlarıyla birlikte kamera karşısına geçti.

        1987 yapımı Stanley Kubrick filminde 'Rafterman' rolünün yanı sıra, 1983'te Clint Eastwood'un yönettiği 'Sudden Impact'te rol aldı. 1988 yapımı 'Alien Nation'da 'Rudyard Kipling' rolüyle ve 1982 yapımı 'Death Wish II'de Stomper rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

        En son 1999'da 'Crusade' dizisinde rol alan Kevyn Howard, oyunculuğu bıraktıktan sonra, BBC programı 'The Human Face'de fotoğrafçı olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle 'Hollywood'un fotoğraf kralı' olarak nitelendirildi. Los Angeles'ın önde gelen portre fotoğrafçılarından biri oldu.

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        #Kevyn Major Howard
        #ölüm
        #Full Metal Jacket
        #sinema
        #oyuncu
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