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        Haberler Magazin Fulya Zenginer: Aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz - Magazin haberleri

        Fulya Zenginer: Aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz

        İstanbul depremine video çekerken yakalanan Fulya Zenginer Evren, sarsıntı anlarını paylaşmasının ardından, o an yaşadığı paniği ve oğluna ulaşmaya çalıştığı dakikaları takipçileriyle paylaştı; "Aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:34
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        "Beynimden vurulmuşa döndüm"
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        23 Nisan'da Silivri açıklarında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hissedilirken, oyuncu Fulya Zenginer Evren de o anlarda video çekiyordu.

        Sarsıntı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Fulya Zenginer, depremin şiddetini; "Fazla sallanmadı, abartıyorsunuz diyenler fikir değiştirebilir. Tam içerik çekiyordum, o kadar kötü sallandı ki... Hepimize geçmiş olsun, inşallah herkes iyidir" sözleriyle aktarmıştı.

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        "AKLIMDA BELİREN KÖTÜ SENARYOLARI TAHMİN EDEBİLİRSİNİZ"

        Bugün yaptığı yeni bir paylaşımla ise Fulya Zenginer, deprem anında yaşadığı korkuyu daha detaylı bir şekilde anlattı. 2022'de doğan oğlu Milan'ın fotoğrafını yayımlayan ünlü oyuncu, o anki endişesini paylaştı.

        Fulya Zenginer, bu konuda şunları söyledi; "Milan dün olanları pek fark etmedi. Onlar babasıyla terastaydı, ben koşarak içeri girdim. Koridorda oyun ablasını gördüm ve 'Milan nerede?' diye sordum. O da şaşkın bir şekilde donup kaldı, cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu görünce, o an beynimden vurulmuşa döndüm; saniyeler içinde aklımda beliren kötü senaryoları tahmin edebilirsiniz. Hemen terasa fırladım, baktım ki onlar hiçbir şeyden habersiz oyun oynuyorlar. Dün, deli gibi endişelenmeye bir adım daha yaklaştım yani. Şaka bir yana, çok şükür kimseye bir şey olmadı."

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