Funda Arar'dan 'Çanakkale Türküsü' 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Funda Arar, ilk kez İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne aldı.

Konserde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılını kutlayan Arar, 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Konser öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Funda Arar, konserlerinin yanı sıra yeni albüm hazırlığında olduğunu açıkladı. Arar, mayıs ayından itibaren yeni şarkılarının arka arkaya geleceğini, sonbaharda da albümün yayınlanacağını söyledi.

Arar, İstanbul'daki konserlerinin genelde yağmurlu, karlı günlere denk gelmesine rağmen salonların dolduğunu hatırlatan muhabirlere "Hava şartlarına rağmen güzel konserler oldu, tıpkı bugünkü gibi..." ifadelerini kullandı.