Furkan Andıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Kardeş Çocukları adlı dizide Volkan Demir karakterini canlandıran Furkan Andıç'ın senaryo gereği diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furkan Andıç 4 Nisan 1990 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur.

İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti.[2] Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.[1] Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırmaktadır.

Oyunculuk kariyeri

Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan genç oyuncu, TNT ekranında yayınlanan Kolej Günlüğü adlı yapımla birlikte dizilerde de rol almaya başlamıştır. 2007 yılında Eti Bi Dolu, 2008 yılında Vatan Computer, 2011 yılında ise Turkcell ve Marmara Forum AVM'nin reklamlarında oynamıştır. Kolej Günlüğü dizisinde ise Mert karakterini canlandırmıştır.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve senaryosu Desperate Housewives dizinden uyarlanan Kanal D'nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde, orijinalinde Jesse Metcalfe'nin canlandırdığı ve Gabrielle Solis'le (Eva Longoria) gizli ilişkisi bulunan genç bahçıvan John Rowland karakterinin Türkiye'deki uyarlamasında, Zeliş'e (Evrim Solmaz) ilgi duyan bilişim meraklısı Levent karakterini canlandırmıştır. Yağmurdan Kaçarken dizisinde Harun karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Aşk Ekmek Hayaller dizisinde Altan'ın büyüdüğündeki halini oynamıştır. 2014 Haziran'da yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Selim İnan rolünü canlandırmıştır, bu rolle daha iyi tanınarak ün sahibi olmuştur. Ağustos 2015'te Andıç'ın atv dizisi Kırgın Çiçekler'in kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır ve dizide düzenli kadroya girmiştir. Fakat 11. bölümde girdiği Kırgın Çiçekler dizisinden 29. bölüm ile birlikte ayrılmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan/Tankut karakterini canlandırdı.2017'de Meryem dizisinin ana karakterlerinden biri olan Savaş'ı canlandırmaktadır.

Annesi Boşnak, babası Trabzonludur. 3 erkek kardeşin ortancasıdır.Ocak 2018'de oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile birlikte olduğunu doğruladı.