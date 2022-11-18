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Futbolcuları Katar'da ne bekliyor?

Futbolun zirvesi olan Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kalsa da FIFA'nın Katar kararı halen eleştiriliyor. Kulüp futboluna ara verilerek bu dönemde bir turnuva yapılmasının sakıncalarının yanında 30 °C civarında hava sıcaklığı beklentisi de şartları son derece zorlu hale getiriyor. Futbolcuları Katar'da fiziksel olarak nelerin beklediği de 45 dakikalık bir test ile analiz edildi. İşte testin sonuçları

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  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    2022 Dünya Kupası'nın önceki kupalardan tamamen farklı olması bekleniyor. Kuzey yarımkürede kışın düzenlenen ilk Dünya Kupası olan Katar 2022'de hava sıcaklıklarının futbola ve futbolculara etkisi de merak ediliyor.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Katar'da akşam fikstüründe hava sıcaklığının 33-34 °C olması beklenirken gece fikstürlerinde de hava sıcaklığının 26 °C olacağı tahmin ediliyor. Dahası nem oranı beklentisi ise yüzde 60! 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Dünya Kupası'nda daha önce de sıcak havalarda maç yapıldığı oldu. 2014 Brezilya'daki Amerika Birleşik Devletleri ile Portekiz arasındaki mücadele 29 °C'de oynandı. Nem oranı ise yüzde 70 seviyesindeydi.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 1994 Dünya Kupası'nda ise Meksika ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki mücadelede 48 °C sıcaklıkta oynandı. Hatta bu durum futbolcuları öyle etkiledi ki İrlandalı oyuncuların bazıları beyzbol şapkası takarak Florida güneşinden kaçmaya çalıştı.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Ancak bu iki maç da sadece nadir görülen durumlardı, Katar'da ise her maç buna benzer olması bekleniyor. Klimalı statların seyirciler üzerinde etkisi yüksek olsa da sahadaki futbolcuların durumlarını değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    ESPN, İngiltere'deki Silverstone Yarış Pisti'nde bulunan 'Porsche İnsan Performans Merkezi'n de fiziksel ve psikolojik teste girdi. ESPN'nin muhabiri, bilimsel çalışmalar yürüten bir şirket ile, Katar'da futbolcuları bekleyen şartlarda 45 dakikalık antrenman yaptı.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Bu çalışmanın amacı fiziksel aktiviteye verilen tepkiyi, dayanıklılığı ve bunlara bağlı olarak kalp atış hızını ölçmekti. Bunların da dışında vücut sıvısı seviyesi ve kandaki tuz seviyesini ölçmek için bir dizi ter testi de yapıldı. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    "Katar'da sıcaklık derecesinin 30 °C'ın üzerinde ve hissedilen nem oranının yüzde 60 civarında olması bekleniyor. Bu, Avrupa'da yaşayan insanların yılın bu döneminde hissettiğinden çok daha yüksek bir sıcaklık" diyor Porsche İnsan Performans Merkezi'nin spor bilimi ekibinin lideri olan Jack Wilson. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    "Bu sıcaklık derecesine yaz aylarında oda sıcaklığında alışmak ile rekabetçi bir fiziksel mücadeleye girmek çok farklı. En basitinden sıcaklık ve nem, futbolcuların kalbine, ciğerlerine ve dolaşım sistemlerine ekstra yük olacak."
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    ESPN'nin haftada birkaç gün spor salonuna giden muhabiri ve yılın çoğunluğunda hemen hemen her gün antrenman yapan futbolcuların fiziksel durumları elbette ki farklı olsa da 45 dakikalık antrenman en azından kafalarda bazı şeylerin netleşmesine yardımcı olabilir. Söz konusu idman, beş dakikalık aralıklarla veri toplamayı içeriyor.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Isı odasındaki koşu bandında koşarken kalp atış monitörü verileri bilgisayara aktardığı sırada vücut ısısı ile RPE yani "hissedilen zorluk seviyesi" de kayıt altına alındı. Saatte 9 kilometre hız ile başlanan antrenmanın ilk 20 dakikası rutin şeklinde geçerken vücut ısısı 36,5 °C ile 37,3 °C arasındaydı. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Nabzı ise 135 ile 155 gibi çok zorlayıcı olmayan bir seviyedeydi. Jack Wilson'ın hissedilen zorluğu 1 ile 6 arasında değerlendirmesini istediği muhabir 3 yanıtını verdi. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Ancak sıcaklık sabit ve kaçınılmaz olunca şartlar her dakika daha da ağırlaştı. Hız saatte 10 kilometreye çıktığında ise bu sayılar her kategoride artmaya başladı. 25 ile 45 dakika arası vücut sıcaklığı 38.3 °C'ye çıkarken nabzı ise 174'e dayandı.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    RPE yani hissedilen zorluk seviyesi ise en yüksek derece olan 6'ya geldi. Muhabirin aktardığına göre son beş dakika boyunca sürekli bir baş ağrısı, susuzluk, artan nabız ve konsantrasyon ile motivasyon kaybı yaşandı. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    45 DAKİKADA YARIM KİLO KAYBI!

    Antrenman öncesined 80,9 kilogram ağırlığında olan muhabir, rutin sayılabilecek bir hızdaki 45 dakikalık koşu sonrasında 80,4 kilogram ağırlığa düştü ve 45 dakikada yarım kilo kaybı yaşadı. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Katar'da mücadele edecek futbolcuların günde 4 bin kalori alacağı tahmin edilse de 90 dakikalık bir maç sonrasında kilo kaybı yaşayacakları tahmin ediliyor.
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Muhabir, ısı odasında vücuttaki su oranını korumak adına 774 mililitre sıvı tüketirken 1.274 mililitre ter döktüğünü belirtti. Egzersiz sonrasındaki ter testinde litre ter başına 512 miligram sodyum kaybı yaşandığı tespit edildi. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Hidrasyon her sporcunun hazırlığının temeli olsa da tuz seviyeleri son derece önemlidir çünkü sodyum, kas kasılmasını, sinir işlevini ve kan hacmini korumaya yardımcı olurken sıvı dengesini ve bilinci düzenler. 
  • Katar'da futbolcular çok zorlu koşullar bekliyor! Hava sıcaklığı, sıvı ve kilo kaybı, yüksek nabız... - Son dakika Spor haberleri

    Kulüp futbolu kısa süre öncesine kadar devam ettiği için futbolcuların Katar'da uzun süre geçirerek şartlara adapte olma imkanı da pek olmadı. Milyonlarca dolar kazanan futbolcuları Katar'da hangi şartların beklediği halen tam olarak test edilmedi ancak zorlayıcı olacağı kesin!

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