Kudüs'ün önemli tarihi ve kutsal mekanlarına dikkati çekmek, ressamlık mesleğinin profesyonel anlamda yaygınlaşmasını sağlamak, gençlerin profesyonel bir ressam olmaları için destek olmak amacıyla açılan "Kırmızı Kudüs" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

"SERGİDE 23'Ü AŞKIN ESER YER ALIYOR"

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, proje kapsamında resimlerin satışından elde edilecek gelir ile 20 kişi ücretsiz olarak Kudüs’e götürülecek.

Sergiyle ilgili görüşlerini açıklayan yazar Serra Erdoğan, "Kudüs, bütün kültür ve renkleriyle tarihler boyunca var olmuş ve var olacak bir şehirdir ve onun bütün bu özellikleri savaşın gölgesinde, insanları korkutarak anlatılmaması gerekiyor" diye konuştu.

"TARİH BOYUNCA VAR OLMUŞ VE VAR OLACAK"

Erdoğan, serginin 10 aylık bir hazırlık sürecinden sonra tamamlandığını belirterek, "Sergide 23'a aşkın eser yer alıyor. Kudüs, sadece Müslüman alemi için değil, bütün büyük dinler için önemli bir yer. Bütün insanlığın hareket yeri, bir çeşit kutsanmış memleket. Fakat sanatçının dile getirdiği gibi Kudüs, yaşanan kaotik olayların gölgesinde kalarak bütün kültür, tarih, sosyolojik yapısını içinde saklamak zorunda kalan bir inci" dedi. Sanatçı ‘Kudüs, bütün kültür ve renkleriyle tarihler boyunca var olmuş ve var olacak bir şehirdir ve onun bütün bu özellikleri savaşın gölgesinde, insanlar korkutularak yapılmamalıdır " dedi.

27 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR AÇIK KALACAK

Proje kapsamında yer alan eserlerin geliri ile 20 kişinin ücretsiz Kudüs’e götürüleceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

23 tablonun her biri Türkiye’de ilk kez yapılan bir çalışma olan Fütüristik bir yol ile oluşturuldu. Fütürizm başlığıyla Kudüs’ün farklı çerçeveleri, farklı bakış açılarıyla karşımıza çıkıyor, bir diğer nokta bütün tabloların flok kadife kumaş üzerine çizerek farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Ki zaten her bir eserin içerisine girdiğinizde Kudüs’ün kadifeden siluetini buluyorsunuz” .

Sergi, 27 Ağustos tarihine kadar İstanbul Eyüp Sultan’da bulunan Caferpaşa Medresesi’nde görülebilecek.