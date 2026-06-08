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        Haberler Yaşam Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, doğaseverlere nefes oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Doğaseverlere nefes oldu

        Ordu'nun Fatsa ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Gaga Gölü, doğal güzelliğiyle öne çıkıyor.

        2024'de yapılan iyileştirme çalışmalarıyla turizme kazandırılan Gaga Gölü'nde havaların da güzel olmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

        Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenler gölün çevresinde gezerken, aileleriyle birlikte piknik yapma imkanı da buluyor.

        Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan göl, yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu.

        Ziyaretçilerden Mehtap Şahin, ilk defa Gaga Gölü'ne geldiğini belirterek, buraya hayran kaldığını söyledi.

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        Ordu'ya gelen ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesini tavsiye eden Şahin, "Burası doğa ile iç içe çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Gelince huzur buluyorsunuz" dedi.

        Kente bir festival kapsamında gelen Ufuk Kıray ise "Ordu'da her gezdiğimiz yer gerçekten çok güzel. Gaga Gölü bunlardan birisi. Buraya gezip gördüğümüzde gerçekten hayranlık uyandırıyor" şeklinde konuştu.

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