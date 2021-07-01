Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda son olarak bu bölge için Sparta Rotterdam forması giyen Abdou Harroui gündeme geldi. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif vereceği iddia edildi.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Sparta Rotterdam forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Harroui son olarak Hollanda U21 Takımı'nda oynadı.