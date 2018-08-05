İki yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Teleset Mobilya Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 400. maçına çıkıyor. Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic ise yeni ekibiyle ilk kez bir resmi maçta takımını yönetiyor.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 5, 2018

Akhisarspor maçın 5. dakikasında 1-0 öne geçerken Galatasaray, ilerleyen dakikalarda rakip kale önünde gol aradı. 43. dakikada gerçekleşen hızlı atakta savunma arkasına sarkan Garry Rodrigues, Dany Nounkeu ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve Cüneyt Çakır Dany'ye sarı kart verdi. Sarı-kırmızılıların yoğun tepkisini çeken bu karar sonrasında Cüneyt Çakır, VAR uygulamasına başvurmaya karar verdi.

VAR Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında Cüneyt Çakır, pozisyonda kırmızı kart olabileceği şüphesiyle "VAR" sistemine başvurma kararı verdi. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti.

Cüneyt Çakır'ın bu kararı sosyal medyaya damga vurdu.





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