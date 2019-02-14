UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Maçın 26. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği penaltı kararı gündeme oturdu!

Benfica'nın sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yapılan ortayı Galatasaray'dan Marcao uzaklaştırmak istedi. Hakem Jesus Gil Manzano, topun Marcao'nun eline çarptığını belirterek beyaz noktayı gösterdi.

Marcao başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcular hakem Manzano'ya uzun süre pozisyonun penaltı olmadı şeklinde itirazlarda bulunsa da İspanyol hakemin kararı değişmedi. Benfica'da topun başına geçen Salvio, Muslera'yı mağlup etti ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

"VAR OLSAYDI İPTAL EDİLİRDİ. PENALRTIYLA ALAKASI YOK" İSYANI

Yayıncı kuruluş yorumcuları Önder Özen, pozisyonun VAR incelemesine gitse iptal olacağını dile getirirken Tugay Kerimoğlu da penaltı pozisyonuna isyan etti.

Önder Özen "Penaltıda el yok. Topun oyuncu ile buluştuğu yer omuz başı. Türkiye'de her gün VAR'ı tartışıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. VAR olsaydı mutlaka çağıracaklardı ve penaltı iptal olacaktı. Bu pozisyon sadece maçın değil, turun da gidişatını değiştirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu ise tartışmalı pozisyon için "Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Marcao kollarını açmış ama hakem ne gördü de penaltı çaldı anlayamıyoruz" yorumunu yaptı.

"YABANCI HAKEM İSTEYENLER BURADA MI?" PAYLAŞIMI

Eski hakem ve hakem yorumcusu Deniz Çoban da çalınan penaltı kararına tepki gösterdi. Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yabancı hakem isteyenler online mı?" ifadelerini kullandı.

Manzano'nun bu kararı gündeme bomba gibi otururken topun Marcao'nun eline değil, göğsüne çarptığı şeklinde yorumlar yapıldı. Sosyal medyada, Şampiyonlar Ligi'nde uygulanmaya başlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin Avrupa Ligi'nde neden olmadığı şeklinde soru soruldu.

VAR, AVRUPA LİGİ'NDE YOK!

UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turundan itibaren kullanılması yönünde karar almış ve VAR hayata geçmişti. UEFA ayrıca 2019 yılı içerisinde, UEFA Avrupa Ligi finali, UEFA Uluslar Ligi Finalleri ve Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da kullanılması kararı alındı.

Sistem, eylül ayında duyurulduğu gibi 2019 UEFA Süper Kupa maçı, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-21 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ve 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde de devrede olacak.