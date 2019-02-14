Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 kaybederken maça hakem Jesus Gil Manzano'nun verdiği penaltı kararı damga vurmuştu. Galatasaray'da penaltı pozisyonundaki isim Marcao maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Marcao "Hep dürüst oldum, her zaman doğruyum. Penaltı değildi. Şikayet etmeyi seven bir insan değilim, artık kararı değiştiremezsiniz ama penaltı değildi." dedi.

Maçın genelini yorumlayan Brezilyalı savunmacı "Maçta yaptığımız hatalar da vardı. Bu maçı, hataları bir kenara bırakıp, ikinci maçı düşünmeliyiz. Çok hata yaptık. Bu seviyelerde, bu hataları yapmamalısınız. Sonuçta bir maç daha var. O maça en iyi şekilde hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.