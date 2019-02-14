UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Galatasaray, son 32 turu ilk maçında Benfica'ya evinde 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılıların tek golü Luyindama'dan gelirken Benfica'nın gollerini penaltıdan Salvio ve Seferovic kaydetti. Bu maçın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Tartışmalı penaltıyla ilgili konuşan Terim, "Penaltı oyuna etki etti. O ana kadar iyi giden bir oyun vardı. Biz de baktık ama maalesef hakemin kararı öyle oldu. Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol yedik. Bu seviyelerde, bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık" ifadelerini kullandı.

Turun zora girdiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı "İşimiz çok zor. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şimdi Kasımpaşa maçını düşüneceğiz sonra Benfica maçına konsantre olacağız. Rövanşta elimizden geleni yapacağız. Kolay mı, hayır ama her şeyi deneyeceğiz" dedi.

VAR GÖNDERMESİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından sonra kullanılmaya başlayan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde bulunmayan Video Yardımcı Hakem sistemiyle ilgili yorum yapan Terim, "Penaltı olduğunu sanmıyorum. Ayrıca UEFA, kendi kupasına üvey evlat muamelesi yapıyor. Öbür tarafta "VAR" var, burada yok. Oyunu dengeye getirdik, üstünlük sağladık ama penaltı geldi." ifadelerini kullandı.