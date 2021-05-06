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Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İptalin perde arkası ve tüm yaşananlar...

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimli genel kurul 'Tam kapanma' nedeniyle iptal edilirken sarı-kırmızılı camiadan bu karara tepkiler geldi. Mustafa Cengiz'in 100 üye imzasını toplayamadığı için seçimi iptal ettiği öne sürülürken üç yönetim kurulu üyesi istifa etti, başkan adayları da karara tepki gösterdi. Öte yandan üç yönetim kurulu üyesinin daha istifa etmesi durumunda kulüp tüzük gereğince seçime gidiyor

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! Kararın perde arkası, ilk tepkiler...

Galatasaray dün akşam, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam kapanma uygulandığı hatırlatılırken, tüzük gereğince başkan adaylarının en az 100 üyenin imzasının ve yönetim kurulları ile diğer kurulların seçimden 15 gün önce divan kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerektiği belirtildi. "17 Mayıs 2021 tarihinden sonra ise kapanma tedbirlerinin yanı sıra hafta sonları sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği de bilinmemektedir." ifadeleriyle süren açıklama şöyle tamamlandı:

"Söz konusu idari tedbirler ve kısıtlama kararları dikkate alınarak, adaylık başvurularının sağlıklı olarak yapılamaması ve seçimli toplantının tüzük hükümlerine uygun gerçekleşememe ihtimalleri de dikkate alındığında katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı demokratik bir ortamda genel kurul yapılabilmesi adına, yukarıda zikredilen seçimli olağan genel kurul toplantı tarihlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verilmiştir."

KARAR YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLMEDİ!

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bu kararın nasıl alındığı da ortaya çıktı. 4 Mayıs Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konunun hiç gündeme gelmediği öğrenilirken bugün başkan Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bir araya geldi. Cengiz ve kurmayları, görüşmenin ardından iptal kararını alırken pandemi koşulları ve 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' kısıtlamaları gerekçe olarak gösterildi.

BASIN TOPLANTISI ERTELENDİ

Mustafa Cengiz'in bugün 14.30'da yapmayı planladığı ve sarı-kırmızılı kulübün yayın organlarından duyurduğu basın toplantısı da ileri bir tarihe ertelendi. Cengiz'in bu toplantıda başkan adaylığını duyuracağı konuşuluyordu. Cengiz'in tüzükteki 100 üyenin imzası şartını yerine getiremediği ve basın toplantısını da bu yüzden ertelediği de öne sürüldü.

ÜÇ İSTİFA GELDİ

Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti. Recevik ve Erdoğan, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiği duyurusunun ardından istifa ettiklerini açıkladı.

Mahmut Recevik, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum." paylaşımında bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün üyesi İlber Aydemir'in de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

ALTI ÜYE KALIRSA...

Kulüp tüzüğüne göre yönetimde 6 kişi kalırsa yönetim düşmüş sayılıyor ve kulüp otomatik olarak seçime gidiyor. Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimde şu an 9 isim kaldı.

ADAYLARDAN TEPKİ

Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas ve Metin Öztürk, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi. Burak Elmas, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray bitti demeden bitmez!"

Metin Öztürk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, aday yönetim kurulu listesindeki isimlerle Galatasaray Stadyum Müzesi önünden çekilmiş bir fotoğrafla, "Biz genel kurul iradesini hiçe saymaya kalkabileceklerini biliyorduk. Galatasaray'a dahili ve harici zarar verebilecek her türlü duruma karşı hazırız ve buradayız." paylaşımında bulundu.

ELMAS PAYLAŞIMINI SİLDİ

Burak Elmas 19.27'de bir tweet atmış ve seçimli genel kurulun yapılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirtmişti. Elmas daha sonra bu paylaşımını sildi. Söz konusu paylaşımında şunları söylemişti:

"Sevgili Galatasaraylılar, İçişleri Bakanlığı yetkili mercileriyle bizzat yaptığım görüşmede, 29 Mayıs tarihli seçimli genel kurulumuzun yapılmasının önünde bir engel bulunmadığı bilgisini aldım. Değerli üyelerimiz, seçim iptaline yönelik çalışma ve söylentilerine itibar etmeyiniz."

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