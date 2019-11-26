"Bu sene de böyle bir moda var!"

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa’daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

Öte yandan Avrupa kupalarındaki son 12 maçında galibiyet gelemeyen Galatasaray, bu kulvarda yine 100. galibiyetine ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.