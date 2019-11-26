Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı

Galatasaray

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa’daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0’lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

 

Öte yandan Avrupa kupalarındaki son 12 maçında galibiyet gelemeyen Galatasaray, bu kulvarda yine 100. galibiyetine ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa arenasında oynadığı 284 müsabakada 99 galibiyet elde ederken, 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa kupalarındaki 99. galibiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Rus takımı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek alan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakanın ardından yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Club Brugge MAÇ SONUCU ve ÖZETİ - Galatasaray 90+2'de yıkıldı!
FUTBOL90+2'de yıkıldık!
Ferdi ve Zajc, kulübeye hapsoldu!
FUTBOLKulübeye hapsoldular!
Muhtemel 11'ler belli oldu! Galatasaray Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi GS maçı
FUTBOLTerim 11'ini belirledi!
Transferde son dakika: İşte Galatasaray'ın ocak bombası!
FUTBOLİşte Aslan'ın Ocak bombası
Beşiktaş transferlerinde son dakika! Kartal, eski yıldızın peşinde
FUTBOLCenk zamanı şimdi
Fatih Altaylı: Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor
FUTBOL"Arda, Galatasaray'a gelmek istiyor"
Belçika'dan Galatasaray - Club Brugge maçı analizi!
FUTBOL"Özel ajan Diagne!"
Fatih Terim gole "Allahuekber" diyerek sevindi
FUTBOLTerim'in sevinci: Allahuekber!
UEFA'dan skandal karar! Halis Özkahya ve ekibi geri çekildi!
FUTBOLUEFA'dan skandal karar!
Süper Lig'de Anadolu ateşi!
FUTBOLSüper Lig'de Anadolu ateşi!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X