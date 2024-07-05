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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Avrupa basını: Hollanda, Türkler'den korkmalı - Futbol Haberleri

        Avrupa basını: Hollanda, Türkler'den korkmalı

        Belçika basını, komşusunu Türkiye'nin potansiyeli konusunda, "Hollanda, Türkler'den korkmalı" diye uyardı. İtalyanlar'ın analizinde ise "Türk Milli Takımı'nın nereye kadar gideceğini kimse kestiremiyor" denildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:49
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        EURO 2024'te F Grubu'nu 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 tamamlayan, Son 16 Turu'nda ise favori olarak gösterilen Avusturya'yı elemeyi başaran A Milli Futbol Takımımız'ın 'öngörülemez' bir takım olduğu konuşuluyor.

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        Ay-Yıldızlı ekibimizi yakından takip eden Avrupa basınının önde gelen haber portalları, Avusturya karşılaşmasında yapılan tahminlerin yanlış çıktığını, yarın oynanacak çeyrek finaldeki Hollanda karşılaşmasında ise açık bir favori olmadığını vurguluyor.

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        İtalyan basınından Fantasyteam, iki takımın karşılaşmasını yapıp şu analizi paylaştı:

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        "Hollanda takımı favori olarak gösteriliyor ama Vincenzo Montella'nın öğrencileri hafife almamaya dikkat edin.

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        Hollanda, sadece Romanya karşısında güçlü bir oyun sergiledi.

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        Türkiye büyükler arasında bir yerde. Belki de bu noktaya geleceklerini söylemek hayalcilik olurdu.

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        Ancak 2008 yılından sonra böyle büyük hayaller kurmamışlardı. Şimdi öngörülemez bir takım var."

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        Belçika basınından Voetbal, komşusu Hollanda'yı Türkiye'nin potansiyeli konusunda uyardı.

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        A Milli Takımımız'ın önemli takımlarda forma giyen üst düzey futbolculardan oluştuğu, güçlü duygular konusunda son derece başarılı bir ekip olduğu vurgulandı.

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        Haber başlığında, "Portakallar çeyrek finalde Türkler'den korkmalı" denildi.

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        Özellikle Hollanda doğumlu futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon yakaladığı çıkış ve turnuvadaki başarısı da hatırlatıldı.

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        Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da Türk taraftarların coşkusu da gündem oldu.

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        De.nachrichten adlı, vatandaşlarımızın tutkusuna dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlı destekçilerden şöyle bahsedildi:

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        "Gazeteciler, Türk taraftarları beğeniyor. Muhabirimiz tutkularına hayran kaldı. Şehir merkezlerinde, statlarda sanki bir savaş çığlığı var.

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        Türkler bulaşıcı tutkularıyla diğer takımları da etkiliyor. Bu duygular heyecan verici ve bulaşıcıdır.

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        Islıklarıyla 90 dakika bir bela oluyorlar. Bu onların bir kültürü. Türk takımlarının maçlarını izleyen herkes ıslığın bir parça olduğunu bilir.

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        Bunu başka bir meseleye döndürmek büyük bir saçmalık. Özel duygulara rağmen bu taraftarların öğrenmeleri gereken bazı şeyler de var..."

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