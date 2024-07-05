Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 1 ay içinde meydana gelen ve 4 hektar orman alanının zarar gördüğü 3 ayrı noktada yangın çıkardığı tespit edilen çoban Murat Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Yangınları orman işletme ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine kızdığı için çıkardığını itiraf eden 33 yaşındaki Kaya tutuklandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde son 1 ay içinde Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda 3 ayrı noktada orman yangını çıktı.
4 hektar orman alanının zarar gördüğü yangınlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından inceleme başlatıldı.
Yangınların sürekli son yıllarda doğal güzelliğiyle ülke gündeminde yer alan Tazı Kanyonu çevresinde meydana gelmesi ve bölgenin işletmesinin yapılan ihale sonucunda Manavgat Belediyesi'ne verilmesini de dikkate alan JASAT ekipleri, Gaziler Mahallesi çevresinde araştırmalarını yoğunlaştırdı.
En son 3 Temmuz'da çıkan yangının ardından yapılan araştırma sonucunda şüphelinin, bölgede çobanlık yapan Murat Kaya olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kaya, 3 Temmuz'daki yangınla, 9 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde Gaziler Mahallesi'nde toplam 4 hektarlık orman alanının zarar gördüğü 2 ayrı yangını da kendisinin çıkardığını itiraf etti.
Kaya ifadesinde, ormanda gördüğü bazı aksaklıkların düzeltilmesi için gerek orman işletme müdürlüğü gerek elektrik dağıtım şirketini aradığını, gelen giden kimse olmayınca, görevlilerin gelmemesine kızdığı için ormanı yaktığını anlattı.