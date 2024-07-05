Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!

Aydın'da, bu sabaha karşı Kuşadası ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Saat: 03.00 sularında, Murat N., eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.

VURDUKTAN SONRA KAÇTI Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır. AA'da yer alan habere göre Orhan M'ye tabancayla peş peşe ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.