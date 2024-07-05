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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Murat N., bir süre önce ayrıldıkları eski eşi D.B ve onun arkadaşı olan Orhan M.'yle yolda karşılaştı. Murat N., Orhan M.'yi silahla vurup olay yerinden kaçtı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:46
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        Eski eşinin arkadaşını sokakta öldürdü! Kuşadası'nda dehşet!
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        Aydın'da, bu sabaha karşı Kuşadası ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Saat: 03.00 sularında, Murat N., eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.

        VURDUKTAN SONRA KAÇTI

        Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
        Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre Orhan M'ye tabancayla peş peşe ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Polis tarafından yakalanan şüpheli Murat N., ifade işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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