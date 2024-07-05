Çinliler üretime geliyor: Ek vergiye 2 gün kala Ankara'da görüşme trafiği

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

REKLAM Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak. "KARAR ÇİNLİ OTOMOTİV FİRMALARINI TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPMAYA TEŞVİKİ AMAÇLIYOR" Kararla ilgili HABERTÜRK'e bilgi veren sektör kaynakları; bu düzenlemenin Çinli otomotiv firmalarını Türkiye'de üretim yapmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Halihazırda Çinli firmaların ilgili bakanlıklarla görüşmelerini sürdürdüğünü ifade eden kaynaklar, görüşmelerin yatırım taahhüt mektubu verilmesi aşamasına geldiği bilgisini paylaştı. Eğer görüşmeler sonucunda resmi olarak yatırım taahhüdü verilirse yatırım yapacağını bildiren şirketler teşvik belgesi alarak ek gümrük vergisinden muaf tutulacak.