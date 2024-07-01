Çin'den ithal edilen otomobiller için yüzde 40 ek verginin uygulanmasına sayılı günler kala, Uzak Doğu ülkesinden yeni bir otomobil Türkiye'ye ayak bastı.

Çinli otomobil üreticisi DFSK, şarj edilebilir hibrit SUV modeli E5’ini tanıtımını İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinlikte gerçekleştirdi.

Çinli otomobillere ek vergi getirildi Haberi Görüntüle

Türkiye’de SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla faaliyet gösteren DFSK’nın yeni modeli E5, 7 kişilik oturma kapasitesi ve 1150 kilometreye varan sürüş menziliyle D-SUV segmentinde konumlanıyor.

DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan, markanın yeni döneminin E5 modeli ile başladığını bildirdi.

REKLAM Noyan, "Ticari araçlardaki uzmanlığıyla öne çıkan bir markaydık ve yeni SUV modellerimizle bu uzmanlığımızı daha da genişleteceğiz" diye konuştu. DFSK Türkiye Genel Müdürü Çınar Noyan ve Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan Önümüzdeki dönemde yeni modelleri de Türkiye'ye getireceklerini kaydeden Noyan, "E5’in ardından birçok yeni ürünle DFSK’nın Türkiye’de arzu edilir bir marka olmasını sağlayacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde C+ SUV modelimiz E4’ü benzinli olarak sunacağız. Eylül ayında B-SUV modelimiz plug-in hibrit ve tam hibrit olarak gelecek. Yıl sonunda D+ SUV konumunda olan E6’yı tüketicilerle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE AVRUPA'YA AÇILAN BİR KAPI KONUMUNDA' DFSK'nın da bir parçası olduğu Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan ise , markanın gelecek vizyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Xingyan, "Türkiye pazarı DFSK için stratejik öneme sahip ve Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Avrupa'da üretim tesisleri kurma planlarımızdan biri olan Türkiye, bizim için en önemli aday ülke konumunda. Türkiye pazarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Temmuz ayından itibaren kapsamlı satış sonrası eğitimleri başlatmayı planlıyoruz. Güçlü bir satış ve hizmet ağı kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM AÇIKLAMA VAR, YATIRIM YOK Seres Group Denizaşırı Başkanı Zhang Xingyan'ın açıklamaları, diğer Çinli üreticilerin Türkiye ile ilgili sözlerini akıllara getirdi. Öyle ki, Çinli otomobil markaları ağız birliği yapmışçasına aynı tonda açıklamalarda bulunuyor. Chery Grubu'ndan her fırsatta Türkiye'ye yatırım mesajı gelirken, markanın yetkilileri Xingyan ile benzer olarak Türkiye'yi 'Avrupa'ya açılan bir kapı' olarak gördüklerini tekrarlıyor. Fakat, Chery'nin Avrupa'daki ilk tesisi Türkiye yerine İspanya olarak belirlendi. Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması Haberi Görüntüle Benzer şekilde, Türkiye'de varlık gösteren bir diğer Çinli otomobili üreticisi SAIC'in MG markasından da aynı yönde açıklamalar yapılıyor. MG yetkilileri, yatırım için görüşmelerin devam ettiğini ve markanın Türkiye'de bir yatırım yapmasını istediklerini her fırsatta dile getiriyor.

BYD'den de benzer açıklamalar gelmesine karşın, Çinli marka Macaristan'da fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tüm bu açıklamaların üzerinden bir hayli süre geçmesine rağmen, henüz somutlaşmış bir yatırım kararı ise ufukta görünmüyor. 2 FARKLI DONANIM PAKETİ İLE GELDİ Türkiye’de SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla faaliyet gösteren DFSK’nın yeni modeli E5, 7 kişilik oturma kapasitesi ve 1150 kilometreye varan sürüş menziliyle D-SUV segmentinde konumlanıyor. DFSK, yeni SUV modeli E5’i Türkiye’de Comfort ve Elegance olmak üzere iki farklı donanım paketi ile satışa sundu. E5 Comfort ,1 milyon 890 bin liradan ve DFSK E5 Elegance da 2 milyon 290 bin TL'den başlayan fiyatlarla bayilerde yerini aldı.