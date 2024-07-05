Setimiz bitti, bıyıklarımı kestim. İlerleyen zamanlarda iş yerine gittim ve mola sırasında 9 yaşlarında bir çocuk bana 'abi sen aynı Wolverine'e benziyorsun' dedi. Ben de bir karaktere, bir kendime baktım. 'Ben buyum' dedim" diye konuştu.