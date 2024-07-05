Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona geldiği iddia edildi. İşte detaylar
Avusturya'da yapan Fenerbahçe, forvet transferini bir an önce noktalamak istiyor. Batshuayi'nin ayrılmasıyla birlikte yönetim, golcü transferine ağırlığını verdi. En az 1 takviye düşünülürken, Dzeko'nun durumuna bağlı olarak 2 santrfor transfer planlanıyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin liste başında Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.
CNN Portugal'ın haberi göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon Euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon Euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI
Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı.
Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Youssef En-Nesyri, geride kalan sezonda Sevilla formasını 41 maçta terletti. 27 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 20 gol atma başarısı gösterdi. Başarılı forvet, takım arkadaşalarına 3 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni forveti olması beklenen Youssef En-Nesyri'nin Sevilla ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Youssef En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Malaga altyapısında futbola başlayan Youssef En-Nesyri daha sonra Leganes'te oynadı. Sevilla, 2019-2020 sezonu devre arasında tecrübeli forvet için 20 milyon euro bonservis bedeli ödedi.