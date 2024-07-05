Edirne'ye Kırkpınar akını: Otellerde yer bulamayanlar çadırlarda sabahladı

Bolu’dan gelen İbrahim Yüksel, "Yıllardan beri gelmek istiyorduk. Bu sene nasip oldu. Otellerde yer sıkıntısı olduğu için mecburen çadırda kalıyoruz. Kırkpınar’a ilk defa geldik. 2013 yılına kadar ben de güreşiyordum. 2-3 gün süren yerlerde çadırlarda konaklanıyor. Çünkü otellerde yer kalmıyor. Çadır güzel aslında biz denize, ormana gidip çadırda kalıyoruz. Alışık olmayan, sadece güreşler için çadır alanlar için zor oluyor" dedi.