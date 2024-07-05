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        Haberler Magazin Kylie Minogue, Bodrum'a geldi - Magazin haberleri

        Kylie Minogue, Bodrum'a geldi

        Grammy ödüllü Avusturalyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:19 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:40
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        Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı iki Grammy Ödülü, dört Brit Ödülü ve on sekiz ARIA Müzik Ödülü bulunan Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi.

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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kylie Minogue, bir otelin 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.

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        56 yaşındaki şarkıcı Kylie Minogue, Bodrum'a özel bir uçakla geldi.

        Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü.

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        Keyifli halleriyle dikkat çeken Kylie Minogue, etrafa gülücükler saçtı.

        Fotoğraflar: HT magazin, AP

        #Kylie Minogue
        #BODRUM
        #türkiye
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