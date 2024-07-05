Kylie Minogue, Bodrum'a geldi
Grammy ödüllü Avusturalyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi
Time'ın 2024'te 'dünyanın en etkili insanlarınan biri' olarak adlandırdığı iki Grammy Ödülü, dört Brit Ödülü ve on sekiz ARIA Müzik Ödülü bulunan Kylie Minogue, Türkiye'ye geldi.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kylie Minogue, bir otelin 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.
56 yaşındaki şarkıcı Kylie Minogue, Bodrum'a özel bir uçakla geldi.
Sportif tarzıyla dikkat çeken Avustralyalı şarkıcının, yeşil renkli bir şapka takıp, kot pantolon ve siyah bir tişört giydiği görüldü.