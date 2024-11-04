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        Galatasaray'da Tottenham mesaisi

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:59
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        Galatasaray'da Tottenham mesaisi!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

        Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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