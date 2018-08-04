Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (4 Ağustos 2018)
04.08.2018 - 12:35 | Güncelleme:
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri burada... Maicon'u isteyen Sporting Lizbon'la takas pazarlığı başladı. Fatih Terim 8 numara için yıldız ismi istedi. Çin'den ayrılmaya karar veren Gervinho Aslan'a imza atacak. Stoper pozisyonu için İspanya'dan iki aday var
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MAICON İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı. Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı. Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı.
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Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı. Stoke City'nin Everton'un deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor. Tarafların görüşmelere başladığı belirtilirken transferin birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.
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Ndiaye'yi kiralaması artık imkansız görünen ve yeniden arayışlara başlayan Galatasaray'a güzel haber Portekiz'den geldi. Sporting Lizbon, Maicon'u listesine aldı. Galatasaray'ın Maicon'u göndermek istediğini bildiği için işi takasla bitirmeye çalışıyor. Aslında yöneticiler, Doumbia'nın yanına bir de genç oyuncu verilmesi durumunda takası kabul etmeye hazır.
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Terim'in gözü ise Rodrigo Battaglia'da... İki kulüp arasında para+takas+oyuncu ekseninde sıkı pazarlıklar döndüğü belirtiliyor. 27 yaşındaki Battaglia'nın, Transfermarkt değeri 8 milyon Euro... Kariyeri boyunca 192 karşılaşmaya çıkarken 14 gol atıp, 3 de asist yaptı. Daha önce Huracan, Racing Club, Sporting Braga, Moreirense, Chaves formaları giyen Bataglia'nın Sporting Lizbon ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (A Spor)
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ASLAN'A BARÇA'DAN STOPER GELİYOR
Galatasaray stoper adayları arasına bir ismi daha ekledi. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Marlon Santos'u kiralamak için Barcelona ile temasa geçti. Cimbom'un sürpriz transfer girişimi İspanyol medyasında da yer aldı. Geçen sezon Nice'de kiralık oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı stoperin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra iki İtalyan kulübünün de listesinde olduğu belirtildi. (Fotomaç)
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GARAY GİRİŞİMİ
Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor. G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.
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Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor. Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir. (Fotomaç)
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GERVINHO'DA SONA DOĞRU
Cim Bom’da Gervinho bekleyişi... Forvet transferi konusunda arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Çin kulübü Hebei Fortune’da kadro dışı kalan, Roma’nın eski yıldızı Gervinho ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kontratı 31 Aralık’ta sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini istiyor. Galatasaray Yönetimi de geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görüştüğü oyuncunun menacerine, “Bonservisini al da gel” mesajı gönderdi. Sarı- Kırmızılılar bu şekilde bonservis sıkıntısı olmadan bir transfer gerçekleştirmek istiyor. (Fotomaç)
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NDIAYE İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'i 16 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Stoke City'e satmıştı.İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından Senegalli yıldızın yeniden Sarı Kırmızılılar'a transfer olacağı iddia edilmişti. Stoke manejeri Gary Rowett ise transferi adeta yılan hikayesine dönen Ndiaye'yle ilgili yaptığı son açıklamada "Onu satmak istersem dünyanın en aptal insanı olurum." ifadelerini kullanmıştı.
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Takımının Championship'in ilk haftasında oynayacağı Leeds United maçı öncesi kameraların karşısına geçen Rowett, konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. İngiliz menajer, Ndiaye hakkındaki ısrarlı soruları "Şu anda hem Jack Butland hem de Badou Ndiaye'nin durumu aynı. İki oyuncum hakkında da pek çok spekülasyon çıkmasına rağmen ben onların burada kalacaklarını umuyorum. Elbette hiçbir oyuncu, Premier Lig veya Avrupa'nın büyük kulüplerinden talipleri varsa Championship'te oynamak istemez. Bununla birlikte biz de gelecek sezon iyi işler çıkarabiliriz." şeklinde yanıtladı.
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