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Takımının Championship'in ilk haftasında oynayacağı Leeds United maçı öncesi kameraların karşısına geçen Rowett, konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. İngiliz menajer, Ndiaye hakkındaki ısrarlı soruları "Şu anda hem Jack Butland hem de Badou Ndiaye'nin durumu aynı. İki oyuncum hakkında da pek çok spekülasyon çıkmasına rağmen ben onların burada kalacaklarını umuyorum. Elbette hiçbir oyuncu, Premier Lig veya Avrupa'nın büyük kulüplerinden talipleri varsa Championship'te oynamak istemez. Bununla birlikte biz de gelecek sezon iyi işler çıkarabiliriz." şeklinde yanıtladı.