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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray'dan TBF'ye ziyaret

        Galatasaray'dan TBF'ye ziyaret

        Galatasaray Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        G.Saray'dan TBF'ye ziyaret

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

        Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Çetinkaya, görüşme sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

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