Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşındı! İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları tarihte ilk kez karşı karşıya geliyor!
GALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 6
10' Fatma pen., 13' Berdan, 31’, 34' ve 38' Shameeka, 40' Kennya
STAT: Nef
YAYIN: FB TV, GS TV, TRT Spor
SAAT: 19.00
GALATASARAY HEPSİBURADA: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Arzu, Daniels, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samdia Adam
TEKNİK DİREKTÖR: Nurcan Çelik
FENERBAHÇE: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Shameeka, Yenney, Berdan, Kennya
YEDEKLER: Zuhal, Zeynep, Safa Merve, Rabia Göksu, Ülkü, Emine Yaren, Setenay, Dilan Aslan, Songül, Neslihan, Dilan Bora, Beyzanur
TEKNİK DİREKTÖR: Nihan Su
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ayarlanan özel maç, Net Stadı'nda oynanacak. Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.
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