Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedeflerini rekorları kıra kıra devam ettirdiklerine değinerek sözlerine başlayan Öztürk, “Hedefimiz 105 puan. 105 puanı sadece şampiyonluk için söylemiyoruz. Şampiyonluğu garantileseydik de hedefimiz 105 puandı. Biz sadece şampiyonluk için yarışmıyoruz. Futbolun adaleti için de mücadele ediyoruz. Bu yüzden de Fenerbahçe ve Konyaspor maçını da kazanmayı planlıyoruz. Başkan Dursun Özbek ile biz 2 yıl üst üste şampiyonluk hedeflemiştik. Aynı yolda gidiyoruz. 25 Mayıs'ta Dursun Başkanımız seçilirse biz 5. yıldıza doğru devam edeceğiz. Az da olsa bugün hakem hataları oldu. 2. golden önce Mertens'e yapılan faul atlandı. Olabilir. Kötü niyet olmadıkça sorun yok. Ligin aşağı tarafları da yangın yeri. Bu yüzden biz son maça kadar savaşacağız” diye konuştu.

“F.BAHÇE MAÇINDA ATMOSFER ÇOK İYİ OLACAK"

Önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin de düşüncülerini aktaran Metin Öztürk, "Başından beri Okan Hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz bu işe inandı. Fenerbahçe maçında atmosfer çok iyi olacak. Arzumuz kazanmak ama futbolda ne kadar iddialı konuşursanız konuşun, maç bitmeden sonuç belli olmuyor. O yüzden rakibe saygı duyacağız ve 90 dakikayı tamamlayacağız. Bizim için yarıştığımız diğer 19 takımın hakkını korumak da önemli" ifadelerini kullandı. “OKAN BURUK'A VE OYUNCULARA GÜVENİYORUZ”