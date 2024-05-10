Galatasaray'ın hücum oyuncuları dikkat çekiyor
Galatasaray'da Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz son haftalardaki skor katkılarıyla dikkat çekiyor. 4 futbolcu, son 7 lig maçında toplam 19 kez rakip fileleri havalandırdı.
Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Arjantinli futbolcu, ligde oynadığı son 7 maçta 9 kez fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.
Tecrübeli oyuncu, 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Sezon başında beklentilerin altında kalan Ziyech ise son maçlarda iyi bir form yakaladı ve 11'in değişilmez ismi haline geldi. Faslı futbolcu, ligdeki son 4 mücadelede 4 gol attı ve 1 de asist yaptı.
Dries Mertens de Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerde başrol oynayan isimlerin başında geliyor. Belçikalı oyuncu, üst üste 7 maçta skor katkısı verirken bu süreçte 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.
Bu sezon takımın jokeri olan Barış Alper Yılmaz ise sol kanada geçtikten sonra hücuma daha çok katkı verdi. Son oynanan EMS Yapı Sivasspor maçında 2 asist yapan Barış Alper, karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.