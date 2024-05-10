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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray'ın hücum oyuncuları dikkat çekiyor - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın hücum oyuncuları dikkat çekiyor

        Galatasaray'da Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz son haftalardaki skor katkılarıyla dikkat çekiyor. 4 futbolcu, son 7 lig maçında toplam 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:59
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        Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Arjantinli futbolcu, ligde oynadığı son 7 maçta 9 kez fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.

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        Tecrübeli oyuncu, 23 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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        Sezon başında beklentilerin altında kalan Ziyech ise son maçlarda iyi bir form yakaladı ve 11'in değişilmez ismi haline geldi. Faslı futbolcu, ligdeki son 4 mücadelede 4 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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        Dries Mertens de Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerde başrol oynayan isimlerin başında geliyor. Belçikalı oyuncu, üst üste 7 maçta skor katkısı verirken bu süreçte 4 gol 8 asist üretmeyi başardı.

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        Bu sezon takımın jokeri olan Barış Alper Yılmaz ise sol kanada geçtikten sonra hücuma daha çok katkı verdi. Son oynanan EMS Yapı Sivasspor maçında 2 asist yapan Barış Alper, karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.

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