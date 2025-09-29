Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın kanalı! Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında İngiltere ekibi Liverpool'u konuk edecek. GS-Liverpool maçı şifresiz yayınlanacak. Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleden puan veya puanlar alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar...
Galatasaray-Liverpool maçı için heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere'nin Liverpool takımı ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detayları haberimizde!
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
GALATASARAY TAM KADRO
Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.
Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.
"Cimbom" zorlu karşılaşmaya eksiksiz çıkacak.
SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı.
"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
BARIŞ ALPER-VAN DIJK REKABETİ MERAKLA BEKLENİYOR
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı.
Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. Yarınki müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.
İNGİLİZ TEMSİLCİSİ, SON MAÇINDA MAĞLUP OLDU
Liverpool, çıktığı son resmi müsabakada Crystal Palace'a 2-1 yenildi.
Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Arne Slot'un öğrencileri, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de yenmeyi başardı. Yıldızlarla dolu kadrosu olmasına rağmen son 6 resmi müsabakayı 1 farkla kazanabilen Liverpool, son maçında Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu.
Liverpool, 87. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı mücadeleyi 90+7. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00