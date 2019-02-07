Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Hatay maçının sabahında babası Talat Terim’i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, apar topar Adana’ya gitti. Takımının başında maça çıkamayan Terim’in yerine yardımcıları Levent Şahin ve Hasan Şaş kenardaki yerini aldı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; karşılaşmanın öncesinde soyunma odasında sahaya ilk 11’de çıkan kaptan Selçuk İnan, yaptığı konuşmayla takım arkadaşlarını maça hazırladı. Dümene geçen kaptan, “Hatayspor bir önceki turda Başakşehir’i eledi. Ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. Turu ilk maçtan bitirelim. Alacağımız galibiyeti de hocamıza armağan edelim” sözleriyle arkadaşlarını motive etti. Hocalarının duyduğu üzüntüye ortak olan Sarı-Kırmızılı futbolcular da sahaya hırslı çıktı ve galibiyet alarak maçı Terim’e hediye etti.