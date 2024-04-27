Galatasaray Sutopu Takımı LEN Challenger Kupası'nda şampiyon!
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası'nda Litvanya ekibi AVK Triglav'ı devirerek şampiyon oldu.
Giriş: 27.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:47
Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası final rövanşında Litvanya ekibi AVK Triglav'ı 19-13 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Slovenya'nın Kranj kentinde oynanan mücadelede AVK Triglav'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 19-13'lük skorla galip geldi.
İstanbul'daki ilk maçı da 14-6 kazanan Galatasaray, LEN Challenger Kupası'nı müzesine götürdü.
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