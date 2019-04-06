Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Başakşehir'in takipçisi Galatasaray, TT Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 26. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

GALATASARAY: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)



STAT: Türk Telekom

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

SÜPER LİG PUAN DURUMU

NDIAYE VE LUYINDAMA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalıları Badou Ndiaye ve Christian Luyindama, müsabakada görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlık sonrası takımdan ayrı adaptasyon çalışmalarını sürdüren Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, Marcao, Martin Linnes ve Emre Taşdemir maçta sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inde berabere kaldı.