Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede ilk yarıda VAR incelemesinin ardından sarı-kırmızılıların attığı gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Linnes'in soldan taşıdığı ve içeri çevirdiği orta Feghouli'nin önüne düştü ve Cezayirli oyuncunun vuruşu da ağlarla buluştu.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk etapta golü verdi ve orta noktayı gösterdi.

VAR POZİSYONDA 3 İNCELEME YAPTI

Galatasaray'ın ağları bulan topunun ardından Riva'da inceleme başladı ve pozisyondaki 3 tartışmalı karar incelendi.

Öncelikle Donk'ın pozisyonun ofsayt olup olmadığı incelenirken, sonrasında Linnes'in Kamara ile ikili mücadelesi ve en son da Linnes'in çevirdiği topta topun oyun alanını sınırlayan çizgiyi aşıp aşmadığına bakıldı.

Yapılan incelemenin ardından ilk pozisyonda Donk'un ofsayt olduğu belirlendi ve Galatasaray'ın verilen golü VAR kararıyla iptal edilmiş oldu.

UĞURLU, FATİH TERİM'E ANLATTI!

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, kararının ardından Fatih Terim'in yanına da giderek pozisyonu izah etti.

RIDVAN DİLMEN: "İPTAL KARARI DOĞRU"

Devre arasında pozisyonu yorumlayan Rıdvan Dilmen "VAR ile bir gol iptal edildi, doğru karar verildi. Fatih Terim'e açıklama yapması önemli bir detay." dedi.