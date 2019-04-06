Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta penaltı krizi yaşandı.

Mücadelenin 88. dakikasında Diagne'nin şutunda Robin Yalçın'ın eline çarpan top sonrası oyunu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı işaret etti.

Kazanılan penaltıyı Belhanda kullanmak istedi ancak kenardan gelen uyarı sonra topun başında geçen isim Diagne oldu. Bu duruma oldukça sinirlenen Faslı oyuncu Diagne'nin penaltıyı gole çevirdiği pozisyonun ardından sevinmedi.

Daha sonra Galatasaray'da yapılan oyuncu değişikliği sırasında Belhanda, kulübeye 'beni çıkarın' işareti yaptı. Ancak teknik direktör Fatih Terim, oyuncusunu 'yerine geç' diye uyardı.

Maçın bitiş düdüğünün arından Belhanda direkt soyunma odasına gitti. Galatasaraylı taraftarların tezahüratları sonrası tekrardan sahaya gelen Belhanda'yı taraftarı alkışladı. Faslı oyuncu tribünlere 3'lü çektirdi.