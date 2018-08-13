Samsung'un 6,4 inçlik yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9'un testleri, cihazın iPhone X'un gerisinde kaldığını resmetti. Tom's Guide'ın yapmış olduğu Geekbench 4 ve 3DMark Slingshot Extreme testlerinde Galaxy Note 9'u geçen tek telefon iPhone X değil!

Galaxy Note 9'un 6 GB RAM ve Snapdragon 845 işlemciye sahip modeliyle gerçekleştirilen Geekbench'in çoklu çekirdek testinde 8.876 puan almayı başaran cihaz, bu testte 10.337 puan alan iPhone X'un ve 9.088 puan alan OnePlus 6'nın gerisinde kaldı.

Yine aynı model ile 3DMark Slingshot Extreme testine de giren Galaxy Note 9, grafik işlem becerisiyle 4.639 puan alabildi. Söz konusu testten iPhone X, 4.994 puan alırken, OnePlus 6 ise 5.124 puan alarak zirveye yerleşti. Her iki testte de Samsung'un yeni amiral gemisi, rakiplerinden çok daha geç çıkmasına karşın üçüncü oldu.

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