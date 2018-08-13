Döviz kurlarında yükseliş, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar hemen her alanda fiyatlara yansıyor. Sizler için oyun dünyasında hangi oyunun fiyatının ne kadar olduğunu, henüz fiyat farkı yansımamış oyunların da ne kadar olacağını hesapladık. İşte en sevilen ve beklenen oyunların eski ve yeni fiyatları...
1
1|28
Assassin’s Creed: Odyssey
Eski fiyatı: 410 TL (PS4, XOne, PC)
2
2|28
Assassin’s Creed: Odyssey
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 533 TL (PS4, XOne, PC)
3
3|28
Battlefield 5
Eski fiyatı: 269 TL (PS4 & XOne) / 290 TL (PC)
4
4|28
Battlefield 5
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 350 TL (PS4 & XOne) / 377 TL (PC)
5
5|28
Call of Duty: Black Ops 4
Eski fiyatı: 229 TL (PS4 & XOne) / 258 TL (PC)
6
6|28
Call of Duty: Black Ops 4
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 299 TL
7
7|28
Darksiders III
Eski fiyatı: 179 TL (PS4 & XOne) / 240 TL (PC)
8
8|28
Darksiders III
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 233 TL (PS4 & XOne) / 312 TL (PC)
9
9|28
Fallout 76
Eski fiyatı: 350 TL (PS4 & XOne) / 280 TL (PC)
10
10|28
Fallout 76
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 455 TL (PS4 & XOne) / 365 TL (PC)
11
11|28
FIFA 19
Eski fiyatları:
- Standart Sürüm, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 340 TL, PS4 için ise 359 TL
- Şampiyonlar Sürümü, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 455 TL, PS4 için ise 450 TL
- Ultimate Sürümü, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 510 TL, PS4 için ise 485 TL
12
12|28
FIFA 19
Olası bir artış ile yeni fiyatları:
- Standart Sürüm, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 467 TL, PS4 için ise 470 TL
- Şampiyonlar Sürümü, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 623 TL, PS4 için ise 590 TL
- Ultimate Sürümü, PC ve XOne sahipleri için Origin'de 700 TL, PS4 için ise 640 TL
13
13|28
Forza Horizon 4 Standard Edition
Eski fiyatı 229 TL (XOne & PC)
14
14|28
Forza Horizon 4 Standard Edition
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 299 TL (XOne & PC)
15
15|28
Hitman 2
Eski fiyatı: 209 TL (PS4 & XOne) / 102 TL (PC)
16
16|28
Hitman 2
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 272 TL (PS4 & XOne) / 133 TL (PC)
17
17|28
Just Cause 4
Eski fiyatı: 209 TL (PS4 & XOne) / 180 TL (PC)
18
18|28
Just Cause 4
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 270 TL (PS4 & XOne) / 234 TL (PC)
19
19|28
Marvel’s Spider-Man
Eski fiyatı: 299 TL (PS4)
20
20|28
Marvel’s Spider-Man
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 380 TL (PS4)
21
21|28
NBA 2K19
Eski fiyatı: 319 TL (PS4 & XOne) / 180 TL (PC)
22
22|28
NBA 2K19
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 415 TL (PS4 & XOne) / 234 TL (PC)
23
23|28
PES 2019
Eski fiyatı: 259 TL (PS4 & XOne) / 198 TL (PC)
24
24|28
PES 2019
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 337 TL (PS4 & XOne) / 258 TL (PC)
25
25|28
Red Dead Redemption 2
Eski fiyatı: 299 TL (PS4 & XOne)
26
26|28
Red Dead Redemption 2
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 380 TL (PS4 & XOne)
27
27|28
Shadow of the Tomb Raider
Eski fiyatı: 209 TL (PS4 & XOne) / 190 TL (PC)
28
28|28
Shadow of the Tomb Raider
Olası bir artış ile yeni fiyatı: 270 TL (PS4 & XOne) / 247 TL (PC)
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