Zam geldiğinde oyunların fiyatları nasıl olacak?

Döviz kurlarında yükseliş, akıllı telefonlardan televizyonlara kadar hemen her alanda fiyatlara yansıyor. Sizler için oyun dünyasında hangi oyunun fiyatının ne kadar olduğunu, henüz fiyat farkı yansımamış oyunların da ne kadar olacağını hesapladık. İşte en sevilen ve beklenen oyunların eski ve yeni fiyatları...